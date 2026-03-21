もうすっかり春ですね。おいしい春の食材もたくさん出てきた今、せっかくならおつまみも春らしくしたい！そんなときにおすすめなのが、今回紹介する『新玉ねぎとツナのブルスケッタ』です。新玉ねぎはみずみずしくて辛みも少なく、手軽に食べられる食材。ばっちり、ワインにも合いますよ〜。『新玉ねぎとツナのブルスケッタ』のレシピサクッとしたバゲットに具をたっぷりのせて。材料（2人分）新玉ねぎ……1/4個ツナ缶詰（75g入