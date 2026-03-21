【モデルプレス＝2026/03/21】女優の出口夏希が3月20日、公式X（旧Twitter）を更新。キャミワンピース姿を投稿し、話題になっている。【写真】24歳美人女優「透明感すごい」美肌輝くキャミ姿◆出口夏希、白キャミワンピ披露出口は、青と白のハートの絵文字とともに、白のキャミワンピース姿を投稿。鏡越しに撮影されたショットでは、美しいデコルテのラインが際立っている。◆出口夏希の投稿に反響この投稿にファンからは「透明感