これが買えない！ マーガレットＳ組 芝1200Ｍで行われているリステッド競走のマーガレットＳ組は［0・0・0・17］とまったく結果が出ていない。 前走が芝1200Ｍという馬自体が［1・0・0・33］で、距離延長で臨む馬の好走確率は極端に低い。 ファルコンＳ過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』