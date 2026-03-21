三大栄養素のバランスをチェック！カラダを作る三大栄養素 三大栄養素がエネルギーを作る 人間の体を動かすエネルギーは、三大栄養素とも呼ばれる「糖質」「脂質」「たんぱく質」の3つの栄養成分で成り立っています。「糖質」は私たちの主食であるお米やパンのほか、イモ類、果物にも多く含まれ、食物繊維と合わせることで「炭水化物」とも呼ばれます。 「脂質」は肉類や植物油、バターなどに多く、摂り過ぎ