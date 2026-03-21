愛知杯の攻略POINT 【年齢】５歳馬が複勝率トップ６歳以上は苦戦 出走頭数を見ると、４歳馬が56頭、５歳馬が60頭、６歳以上が54頭とほぼ同じだが、４歳馬が［4・4・2・46］で複勝率18％、５歳馬が［6・6・3・45］で複勝率25％、６歳以上が［0・0・5・49］で複勝率９％。 ５歳馬が３着以内の数、複勝率共にトップ。 ６歳以上は手を出しづらい。 愛知杯過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞