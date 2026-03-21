精神遅滞とも称される知的発達の障害である「知的能力障害（ＩＤ）」とはどんな病気？ 知的機能・適応機能・発達期で診断 知的能力障害（ＩＤ）は、同年代と比較して知的発達に遅れが見られ、上手に社会的適応ができない特性です。「精神遅滞」や「知的発達症」とも表記されます。知的機能、適応機能、発達期という３つの基準を満たすと知的能力障害と診断されます。 これまで診断基準のベースとなっていたのは知的機能で