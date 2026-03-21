常緑植物は冬でもなぜ緑のまま？冬の厳しい寒さの中でも常緑植物が青々とした葉を見せるワケ 冬に向かって増える物質があるので、枯れない 冬の厳しい寒さの中で、枯れもせず落葉もしないで青々とした葉を見せる植物は常緑樹（常緑植物）です。常緑樹は昔から永遠の命の象徴とされてきました。たとえばシキミは仏前草ともよばれ、仏事や墓に供えられ、サカキは、神と人との境にある木「境木（さかき） 」として古来神前に供えら