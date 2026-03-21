男子50メートル自由形で、20秒88の世界新記録をマークしたキャメロン・マケボイ＝20日（ゲッティ＝共同）競泳男子のキャメロン・マケボイ（オーストラリア）が20日、中国で行われた大会の50メートル自由形で、20秒88の世界新記録をマークした。同種目のパリ五輪金メダリストで31歳のマケボイは、2009年にセザール・シエロフィリョ（ブラジル）が打ち立てた世界記録を0秒03更新した。（共同）