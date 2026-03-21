V・ファーレン長崎は21日、FWノーマン・キャンベル(26)が「FIFAワールドカップ2026 プレーオフトーナメント」に臨むジャマイカ代表メンバーに選出されたと報告した。ジャマイカは27日のプレーオフ準決勝でューカレドニアと対決。勝利した場合は、4月1日の決勝で出場権を懸け、コンゴ民主共和国と戦う。N・キャンベルは1月にラナースFC(デンマーク)から完全移籍で加入。2月21日のJ1百年構想リーグWEST第3節・名古屋グランパス