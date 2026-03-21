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● 3月25日 ―――――――――――――― ◆コード 銘柄名公開市場業種 ベーシック東証グロース情報・通信業 【事業内容】 ワークフローカンパニーとして、フロントオフィス業務を起点に、業務を 支える各種ツールを通