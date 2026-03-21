18日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、4月5日（日）に所沢市民体育館で行われる第22節GAME2、岡山シーガルズ戦でファンクラブデー「Sum’s club DAY」を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 Sum’s clubとは、埼玉上尾公式ファンクラブの名称で、一体感、一つになるという意味がある。今回の「Sum’s club DAY」 では今シーズンのファンクラブ有料