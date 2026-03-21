21日、韓国・大田の工場火災の現場で捜索活動を行う警察や消防の様子（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国中部大田の自動車部品製造工場で20日に発生した火災で、消防当局は10人の死亡を確認したと発表した。聯合ニュースが21日までに報じた。火災では当初14人と連絡が取れていなかった。4人の安否がなお不明で消防や警察が捜索活動を続けている。出火当時は約170人が勤務しており、約60人が重軽傷を負った。火災は20日午後1時15