◇大相撲春場所14日目（2026年3月21日エディオンアリーナ大阪）東前頭筆頭の若隆景（31＝荒汐部屋）が休場した。8勝5敗で勝ち越しを決めた13日目の阿炎戦で勝利した際に右ひじを痛め、取組後に苦悶（くもん）の表情を浮かべていた。休場は23年秋場所以来7度目で、14日目の対戦相手、大栄翔（追手風部屋）は不戦勝となる。