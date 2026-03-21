勢いが止まらない――。カーリング女子の世界選手権（２０日＝日本時間２１日、カナダ・カルガリー）、日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が米国を８―１で勝利し、通算成績を９勝２敗とした。第１エンド（Ｅ）に１点を先制すると、第２Ｅに２点、第３Ｅには１点をスチール。５―１の第７Ｅには３点を追加してコンシードとなった。リード・吉田夕梨花は「相手より先にアイスを読み切れたのが、何よりの自分たちの成長かなと思っ