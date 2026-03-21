イランのエースＦＷサンダル・アズムン（３１＝アルアハリ）が同国代表から追放されると、英紙「サン」など各メディアが報じた。米国とイスラエルからからの攻撃を受けたイランは米国を支援しているとしてＵＡＥを非難。攻撃を開始している中、イタリア１部ローマでもプレーしていたアズムンは自身のＳＮＳを更新し、ＵＡＥドバイの指導者たちと握手する写真を投稿した。同紙は「紛争中の政府に対して不忠な行動をとったと判断