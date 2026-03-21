女子ゴルフの元賞金女王・古閑美保が２０日深夜、テレビ朝日系のスポーツトークバラエティー「オフレコスポーツ」（土曜、２時４３分）に出演。現役時代の豪快な飲みっぷりを明かした。自称「スポーツ無知」という近藤千尋がＭＣを務め、スタジオにゲストを招き、ニュースや試合中継では語られることのないオフレコ話を聞き出すスポーツトークバラエティー。現役時代には金曜、土曜、日曜が大会だったこともあって、古閑は「