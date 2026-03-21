「今の時季って何を着ればいいんだろう」そんな風に迷ったときは、ショップスタッフさんのコーデを参考にしてみては。大人世代のデイリーコーデに取り入れやすいヒントが見つかりそうです。今回は、【グローバルワーク】のスタッフさんの「パンツコーデ」に注目。今すぐ真似したくなりそうな着こなしをご紹介します。 セットアップ風でおしゃれ見え 【グローバルワーク】