国際親善試合サッカー日本代表は19日、今月下旬に行われるスコットランド＆イングランドとの国際親善試合に向けたメンバー28名を発表した。その翌日、発表されたイングランドのメンバーに日本ファンも「この激強スカッドと試合できるの夢みたい」と衝撃を受けている。公開されたのは35人の豪華メンバー一覧画像。ライス、パーマーらプレミアリーグの主力がずらりと並び、ベリンガム、ケインら“海外組”も招集。W杯2026に向け