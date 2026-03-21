俳優の藤木直人（５３）が２１日、ＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。冒頭あいさつで藤木は「わたくし事なんですけれども、きょう真ん中の子の卒業式なんです」と告白。ともにＭＣを務める俳優の松下奈緒らに「おめでとうございます！」と手をたたいて祝福された。しかし生放送番組出演とあって「卒業式には参加できませんけど」と明かし