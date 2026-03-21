日本選手権競泳の日本選手権第2日が20日、東京アクアティクスセンターで行われ、女子1500メートル自由形で梶本一花（22＝枚方SS）が日本記録に0.04秒と迫る好タイムで優勝した。昨年の世界選手権オープンウオーター（OWS）で金メダルを獲得した梶本は、プールでも快泳。国際大会派遣標準記録を突破する15分58秒59で、柴田亜衣がもつ15分58秒55の日本記録に迫った。最後の50メートル、スタンドが沸いた。1450メートル、最後の折