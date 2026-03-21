◆センバツ第３日▽１回戦東洋大姫路―花咲徳栄（２１日・甲子園）東洋大姫路と花咲徳栄は０３年春準々決勝で延長１５回引き分け再試合の熱戦が、名勝負として語り継がれている。２３年前の試合で花咲徳栄のセカンドを守っていた鈴木良太さん（３９）がスタンドから後輩の姿を見守った。２３年前の７５回大会でセンバツ初出場の花咲徳栄は３回戦で現パドレス・ダルビッシュ有を有する東北を撃破し「初出場で浮き足だった