久保藤次郎「小屋松くんが持っている個の打開力をレイソルでもっと出したいと」柏レイソルのサイドアタッカー・久保藤次郎にとって今年は『試行錯誤の1年』となっている。百年構想リーグ第7節の浦和レッズ戦において、3-4-2-1の右ウイングバックに入った久保は、前半はサイドでボールを受けて積極果敢に縦にドリブルを仕掛けたり、カットインを狙ったり、個での打開力を発揮した。すると後半は一転し、味方のスペースを空け