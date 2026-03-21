全世界の人々が同時に連結して共有する偉大な経験、そしてその媒介のKカルチャー。21日午後8時、ソウル光化門（クァンファムン）広場で開催される「BTSカムバックライブ：ARIRANG」を主管するネットフリックスの考えだ。ネットフリックスのブランドン・リーグ・ノンフィクションシリーズ・スポーツ部門副社長は20日午前のメディアブリーフィングで「今年の我々のライブイベントの中で最も大きなイベントだ。HYBE（ハイブ）とネット