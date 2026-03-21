「オープン戦、ドジャース−パドレス」（２０日、グレンデール）ドジャースの開幕投手を務める山本由伸投手がオープン戦最後の先発マウンドに上がり、３者連続三振と抜群の立ち上がりを見せた。最終的に５回３安打無失点と圧巻の投球だ。初回、先頭をあっさり追い込んで９７マイルで見逃し三振に仕留めた。次打者も２球で追い込み、最後は低めのスプリットで空振り三振。３番・ローレアーノも素早く追い込み、カウント２−２