木村拓哉と工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，（２３）がセレブ感あふれるプライベート姿を披露した。「Ｄｒｅｓｓａｎｄｂａｇｍｅｒｃｉｂｅａｕｃｏｕｐ＠ｌｏｕｉｓｖｕｉｔｔｏｎ」とプリント柄が大人っぽいルイ・ヴィトンのワンピースに黒いヴィトンのバッグを合わせたコーデを披露。「Ｐｉｃｂｙｓｉｓ」と姉のＣｏｃｏｍｉ（２４）が撮影したショットで、髪をかきあげたしぐさなど、ぐっと大人っぽい雰