今月7日、富山市の国道8号の交差点で親子2人が死亡した事故で、警察はきょう未明、容疑者の男を初めて現場に立たせて実況見分を行いました。事故のあった交差点に向かって、手を合わせるような仕草を見せた男。危険運転致死の疑いで逮捕・送検された舟橋村の会社員 杉林凌容疑者（26）です。杉林容疑者は今月7日の早朝、富山市八町の交差点に赤信号を無視して進入し、軽乗用車に衝突して乗っていた親子2人を死亡させた疑いが持たれ