【エルサレム＝福島利之】イランが発射した弾道ミサイルの破片が２０日夕方、エルサレム旧市街のユダヤ教地区に落下し、駐車場脇の道路が損壊した。イスラエル軍に迎撃された後の破片とみられ、エルサレム中心部では爆音が響きわたり、建物が揺れた。けが人はなかった。破片の落下地点は、ユダヤ教の聖地「嘆きの壁」やイスラム教の聖地「アルアクサ・モスク」から約４００メートル離れた地点。周辺に止まっていた数台の乗用車