コンラッド東京は、スイスの時計ブランド「ロンジン」とコラボして「桜ストロベリーアフタヌーンティー with ロンジン」を3月1日から4月30日まで提供する。「ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」が3月から東京・銀座で開催されることを記念したもの。メニューはジュエリー・タイムピース「ロンジン プリマルナ」コレクションから着想を得て、ロンジンプリマルナの文字盤をデザインしたマカロンを飾ったレ