◆京王プラザホテル八王子の“天候を気にしない”春色ピクニックビュッフェが開催！パフェづくり体験も京王プラザホテル八王子のレストラン＜ル クレール＞では、2026年4月1日（水）から6月1日（月）ランチまで春限定の「春色ピクニックブッフェ 〜お肉・野菜・フルーツの彩り満載〜」を開催。お肉・野菜・フルーツを主役に、彩り豊かな料理とスイーツが勢揃い。クラフトパフェやパンケーキなど自分好みに仕上げる楽しみもあるので