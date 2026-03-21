2026年3月20日(祝・金)〜23日(月)にかけて、東京「TENOHA代官山」で富士フイルムのポップアップイベント「花を売らない、色を撮る花屋」が開催されています。春の訪れを感じる季節に、ちょっと不思議な花屋さんが代官山に登場しました。「花を売らない、色を撮る花屋」とは一番の特長は、その名の通り「花を売らない」こと。その理由は、訪れた方は花を買うのではなく、花を通じて「色」と向き合い、その色を写真に収めるという、