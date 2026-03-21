今年１月のU-23アジアカップ優勝から約２か月半。さらなる強化を目ざし、大岩ジャパンがインターナショナルマッチウィークの期間を利用して活動を行なう。今回の遠征先は韓国。当初の予定はトルコのアンタルヤに赴き、セルビア、アルバニアという欧州の中堅国との強化試合を組んでいた。しかし、３月上旬に中東情勢が悪化した関係で遠征が頓挫。ギリギリまで調整したものの、治安面を考慮して遠征の中止を決断した。３月末の