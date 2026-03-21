◆ヒプステ俳優・三井淳平さんがいちごアフタヌーンティーを体験！スケボー型スタンドが個性的な渋谷のホテルホテルインディゴ東京渋谷「Gallery 11」では、スイーツもセイボリーもいちご尽くしのアフタヌーンティーを開催中。今回は“ヒプステ”こと『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageに出演する、俳優の三井淳平さんがアフタヌーンティーを体験！渋谷にゆかりのあるキャラクターを演じ、しかも甘いもの