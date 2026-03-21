タレントの安田美沙子（43）が21日、自身のインスタグラムを更新。6歳の次男が幼稚園を卒園したことを報告し、卒園式参列ショットを公開した。「無事に、次男が幼稚園を卒園しました」と報告。「毎日、支えてくださった先生方、本当にありがとうございました受験や、色んな変化があっても、晴れやかに過ごせたのは大好きな幼稚園のおかげです」と感謝した。「入園式の時、早生まれで空気に馴染めなくてぐずった息子。その