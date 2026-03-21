３月２０日夜、大阪府河内長野市のアミューズメント施設の駐車場で、７８歳の男性の腹部を蹴ってけがさせたとして、小学校教諭の男が現行犯逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは和歌山県橋本市の小学校教諭・大野敦郎容疑者（３５）です。 警察によりますと、２０日午後９時２５分ごろ、大野容疑者は河内長野市のアミューズメント施設の駐車場で、堺市に住むアルバイトの男性（７８）の腹部を複数回蹴