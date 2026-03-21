「ダウン症だからいろいろできない……なんてことはない」2015年に生まれた長男・剣侍くんがダウン症だとわかったとき、元プロ野球選手のアレックス・ラミレスさんは、戸惑う妻にそう声をかけたという。成長はゆっくりでも、言葉を覚え、家事を手伝い、スポーツに夢中になる─。“特別”ではなく“その子のペース”を尊重して育った息子は家族みんなを前向きに変えていった。【写真】ラミレス夫妻が誕生を喜んだ、ダウン症の長男・