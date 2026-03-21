2月2日にアラビア湾で行われた訓練演習の写真。米空軍のA10「サンダーボルトII」攻撃機が、インディペンデンス級沿海域戦闘艦「サンタバーバラ」に近接航空支援を行っている/Petty Officer 2nd Class Iain Page/U.S. Naval Forces Central Command（CNN）米空軍が今年退役させる意向だった歴戦の攻撃機A10が、イランとの戦争で重要な役割を担っている――。米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長が19日、そんな事情を明らかに