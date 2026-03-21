スマホやAIとうまく付き合うにはどうしたらいいのか。便利なはずのテクノロジーに、いつの間にか振り回されていると感じる人も少なくない。ソニーグループのエンジニア・礒津政明さんは、だからこそ「役に立たないことを愛してほしい」と語る。著書『父が娘と語り尽くす 深く、わかりやすく、とんでもなく熱い テクノロジー全史』（実務教育出版）より、女子高生の娘との対話形式でその真意を紹介する――。写真＝iStock.com／Sato