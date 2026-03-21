食料品消費税2年間ゼロを掲げる高市政権。家計の負担軽減に期待を膨らます人も多いだろう。経済ジャーナリストの荻原博子さんは「消費税がゼロになってもそれ以上にさまざまな税負担が増え、実質マイナスになる」という。どんな増税が控えているのだろうか――。写真＝iStock.com／anatoliycherkas※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／anatoliycherkas■消費税ゼロでも家計負担は軽減されない物価高対策のために、食品の消費