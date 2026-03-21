桜の季節、どこにお花見をしに行くのがいいか。歴史評論家の香原斗志さんは「今年の大河ドラマに登場する城には、桜の名所となっている場所が多い」という。香原さんが選んだ「いま訪れるべき日本のお城ランキング」2026年春編をお届けする――。写真＝iStock.com／georgeclerk※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／georgeclerk■信長、秀吉、秀長ゆかりの8つの桜の名城実を言えば、城跡に桜の木が植えられるようになったのは