元ドジャースの世界一メンバーでエンゼルスのクリス・テーラー外野手（３５）が契約を破棄したと２０日（日本時間２１日）に報じられた。米スポーツ専門サイト「アスレチック」の記者、ケン・ローゼンタール氏が自身のＸで伝えた。同氏によると、テーラーはエンゼルス側から「残留できない」と告げられたという。２０１６年６月にトレードでドジャースに加入したテーラーは、内外野を守れる万能選手として２４年のワールドシリ