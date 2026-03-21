山口祐加さん＝北原千恵美撮影料理エッセイやレシピ本の著者インタビューを通して、料理や食材への思いを探る連載「料理が教えてくれたこと」。今回お話を聞くのは、自炊料理家の山口祐加さんです。はじめてのエッセイ集『自炊の風景』（NHK出版）では、自身の食卓から世界の食卓まで、暮らしの中に息づく「自炊」をめぐって感じたことをまっすぐな言葉で綴っています。山口さんが考える自炊の輪郭、レシピに頼らない料理の楽し