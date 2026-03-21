『自炊の風景』（NHK出版）より料理エッセイやレシピ本の著者インタビューを通して、料理や食材への思いを探る連載「料理が教えてくれたこと」。今回登場するのは、自炊料理家の山口祐加さんです。山口さんの自炊の定番「豚汁」のレシピを紹介します。【インタビューはこちら】自炊料理家・山口祐加さんインタビュー「食べられる」だけで十分、レシピを手放して見つける自炊の自由さ我が家の豚汁レギュラー食材は里芋とごぼう