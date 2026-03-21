女優チャン・ヨンランが、日本のタロット占い店を訪れた。去る3月18日、YouTubeチャンネル「A級チャン・ヨンラン」には、「日本のトップ占い師がチャン・ヨンランを見るなり放った一言とは？（鳥肌注意）」というタイトルの動画が公開された。【画像】全然違う…チャン・ヨンランのビフォーアフター東京に到着したチャン・ヨンランは、有名なタロット占い師に会った。本格的に夫の本心を探る前に、チャン・ヨンランは「浮気してい