男性から「好きな人いる？」と聞かれたとき、自分の好意をかわいくアピールできると、男性が積極的にアプローチしてくれるかもしれません。スゴレン男性読者へのアンケートを参考に「自分に好意がある男性に『好きな人いるの？』と聞かれたとき、男性のテンションを上げる反応」をご紹介します。【１】「気になっている人はいるよ」と相手の目をじっと見ながら言う「じっと見つめられながら言われると、『俺のことかな？』と思って