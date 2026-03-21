ロシアが、米政府による経済制裁や事実上の海上封鎖を突破するため、海軍艦艇による商船の直接護衛という強硬手段に踏み切った。英海軍などの監視網を潜り抜け、ロシアの原油タンカーが海軍艦艇を伴いキューバへ向けて航行していることが20日（現地時間）までに分かった。カリブ海近海では米海軍艦艇も展開しており、冷戦期の「キューバ危機」を彷彿（ほうふつ）とさせる緊張状態に陥っている。関係筋や米南方軍（SOUTHCOM）の証言