中東情勢の緊迫化が続く中、イスラエル空軍の最新鋭ステルス戦闘機F-35Iが、従来の運用とは異なる“火力重視”の構成で活動している様子が確認された。公開された画像では、同機が主翼下の外部ハードポイントに兵装を搭載した状態で滑走路から離陸する場面が捉えられている。搭載されているのは、短距離空対空ミサイルのAIM-9Xサイドワインダーと、2000ポンド級の精密誘導爆弾GBU-31(V)1/B JDAMとみられ、ステルス性を犠牲にしてで