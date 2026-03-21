歌手で俳優の香取慎吾が、女性歌手と食事したことを報告した。２１日までに自身のインスタグラムを更新し「乃紫（のあ）とビストロＪ＿Ｏでお食事しました」という。香取のアルバム「ＣｉｒｃｕｓＦｕｎｋ」に収録されている「一億人の恋人（ｆｅａｔ．乃紫）」でコラボレーションしたシンガー・ソングライターの乃紫と「お久しぶり」に再会したという。「とても美味しく楽しかったです！」とつづった。２人で記念撮影。香