◆米大リーグオープン戦ヤンキース３―１オリオールズ（２０日・米フロリダ州タンパ＝ジョージスタインブレナーフィールド）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が２０日（日本時間２１日）、ＷＢＣから復帰初戦となる本拠でのオリオールズとのオープン戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、３打席連続三振。８回に代打と交代した。オープン戦の打率は２割１分４厘、２本塁打。１回は右腕エフリンのカーブに空振り三振