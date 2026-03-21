赤色灯21日午前0時40分ごろ、福岡県久留米市城島町の住宅で「妻と息子がもめている」と110番があった。敷地内で住人の保育士松永聖子さん（65）が血を流して倒れているのが見つかり、病院に運ばれたが約1時間後に死亡が確認された。久留米署によると、通報した女性の夫と、成人した息子もけがをして病院に搬送された。2人とも命に別条はない。署は女性の死因や当時の詳しい状況を調べている。