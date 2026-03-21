「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、地下格闘技界の“西の伝説”サップ西成は、安保瑠輝也の弟子、てるに判定０−４で敗れた。屈辱のＢＤ６連敗となった。前回のＢＤ１８ではＪｅｒｉｏＳａｎＰｉｅｒｒｅに開始１２秒ＫＯ負けを喫していたサップ。ゴングからてるが拳を振り回して、強烈な打撃をサップの顔面にヒ